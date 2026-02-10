Mulher é agredida com furadeira pelo marido no Paraná

A Polícia Militar registrou, na noite desta quinta-feira (05), uma ocorrência de violência doméstica no município de Ivaté, no Paraná. A equipe foi acionada após uma mulher de 53 anos dar entrada no Pronto Atendimento Municipal com ferimentos graves.

→ Leia mais: Mulher se tranca em carro de sequestradores e dirige até a polícia no PR

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Segundo a PM, a vítima apresentava um corte na cabeça causado por um golpe desferido com uma furadeira elétrica. O principal suspeito do ataque é o marido da mulher, de 56 anos, que deixou a unidade de saúde antes da chegada dos policiais.

Em diligências, os agentes localizaram o homem na residência do casal. No local, ele foi encontrado limpando a varanda, onde ainda havia grande quantidade de sangue visível no chão.

Durante a abordagem, o suspeito confessou a agressão e recebeu voz de prisão. Ele foi encaminhado às autoridades competentes e autuado por tentativa de feminicídio.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

📲Clique aqui para entrar no nosso grupo do WhatsApp e receber nossas notícias em primeira mão

