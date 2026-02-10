Leia a última edição
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Mulher é agredida com furadeira pelo marido no Paraná

No local, ele foi encontrado limpando a varanda, onde ainda havia grande quantidade de sangue visível no chão

Escrito por Da Redação
Publicado em 10.02.2026, 16:33:38 Editado em 10.02.2026, 16:33:32
Ela foi atingida por um golpe de uma furadeira elétrica

A Polícia Militar registrou, na noite desta quinta-feira (05), uma ocorrência de violência doméstica no município de Ivaté, no Paraná. A equipe foi acionada após uma mulher de 53 anos dar entrada no Pronto Atendimento Municipal com ferimentos graves.

→ Leia mais: Mulher se tranca em carro de sequestradores e dirige até a polícia no PR

Segundo a PM, a vítima apresentava um corte na cabeça causado por um golpe desferido com uma furadeira elétrica. O principal suspeito do ataque é o marido da mulher, de 56 anos, que deixou a unidade de saúde antes da chegada dos policiais.

Em diligências, os agentes localizaram o homem na residência do casal. No local, ele foi encontrado limpando a varanda, onde ainda havia grande quantidade de sangue visível no chão.

Durante a abordagem, o suspeito confessou a agressão e recebeu voz de prisão. Ele foi encaminhado às autoridades competentes e autuado por tentativa de feminicídio.

AGRESSÃO feminicidio Ivaté POLICIA MILITAR Pronto Atendimento Municipal violência domestica
