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VIOLÊNCIA

Mulher é agredida após questionar homem sobre oferta de drogas ao marido no PR

Vítima sofreu ferimentos na cabeça, braço e costas; suspeito fugiu do local e não foi localizado pela PM

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Mulher é agredida após questionar homem sobre oferta de drogas ao marido no PR
Autor A Polícia Militar (PM) tomou conhecimento do caso por volta das 2h40 - Foto: Danilo Martins/OBemdito

Uma jovem de 20 anos ficou ferida e precisou de atendimento médico no Hospital Municipal de Francisco Alves após ser agredida por um conhecido na madrugada deste domingo (13). A violência ocorreu depois que a mulher foi até o homem para tirar satisfação sobre uma suposta oferta de entorpecentes feita por ele ao seu marido.

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A Polícia Militar (PM) tomou conhecimento do caso por volta das 2h40, após ser chamada pelos funcionários da recepção da unidade de saúde. Ao chegarem ao local, os policiais constataram que a vítima apresentava lesões na cabeça, no braço direito e nas costas resultantes das agressões sofridas durante a discussão.

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De acordo com o depoimento prestado pela jovem aos militares, o agressor fugiu logo após o ataque. As equipes da PM coletaram as informações necessárias para o registro do boletim de ocorrência e realizaram patrulhamento ostensivo por diferentes pontos da região na tentativa de localizar o suspeito, que não foi encontrado. O caso segue registrado para o prosseguimento das investigações das autoridades competentes.

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AGRESSÃO Atendimento Médico investigações POLICIA MILITAR Suporte Psicológico violência domestica
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