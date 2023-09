Mulher é agredida após descobrir traição do marido em Londrina

Uma mulher de 35 anos ficou bastante ferida após ser agredida pelo companheiro, neste sábado (23), na zona leste de Londrina no norte do Paraná. A violência teria sido praticada após a vítima descobrir que foi traída. Uma testemunha ouvida pela Tarobá News relatou que a vítima apanhou durante uma discussão fervorosa depois de ter descoberto uma traição do companheiro com quem viva há sete anos.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Jovem morre após carga de botijões de gás derrubar moto na PR-445

“Conforme ele pegou ela, já começou a xingar de tudo quanto é nome. Pegou ela pelo cabelo, começou a puxar ela, pegou um pedaço de pau, quebrou o braço dela, bateu nas pernas, bateu na cabeça. Isso aí ele faz sempre”, contou a testemunha que preferiu não se identificar. As agressões teriam ocorrido na presença dos filhos e da mãe da vítima.



continua após publicidade

Uma equipe do Siate do Corpo de Bombeiros foi acionada para socorre a mulher que sofreu contusão no rosto, no crânio e suspeita de fratura no ombro e cotovelo. O autor das agressões fugiu do local e até a publicação desta reportagem, não havia sido localizado.



Siga o TNOnline no Google News