Mulher e advogado mortos a tiros em clínica por PM são identificados

Uma tragédia foi registrada em uma clínica de saúde de Araucária, Região Metropolitana de Curitiba, na manhã desta terça-feira (20). Um aluno-soldado da Polícia Militar do Paraná (PM-PR) atirou e matou a ex-esposa, um advogado e feriu um bebê de apenas um mês de vida. As autoridades informaram que o militar cometeu ato extremo após o crime.

continua após publicidade

O soldado da PM 2ª Classe, identificado como Luan Lucas Cardoso, procurou o estabelecimento para realizar um exame de paternidade jundo da ex-companheira, Vanessa Camargo de 24 anos. A mulher estava acompanhada do advogado Henrique Bueno Paquete, filho do ex-presidente da OAB Lapa, Kival Della Bianca Paquete Junior.

Conforme a PM, Luan sacou a arma e efetuou diversos disparos no interior da clínica, atingido Vanessa e Henrique. A ex-esposa do aluno-soldado segurava a criança no colo, e, ao ser baleada, o bebê caiu.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Soldado da PM mata ex-esposa e advogado em clínica e comete suicídio

O menino foi encaminhado para um hospital.

Luan cometeu suicídio após cometer o crime. Ele deu um tiro contra o próprio tórax.

continua após publicidade

Em nota, a PM-PR lamentou o ocorrido e informou que está colaborando com as investigações.



"Neste momento, o objetivo da corporação é dar o amparo às famílias envolvidas nesta tragédia, e colaborar de todas as maneiras com as investigações a respeito do fato", diz a nota.

A OAB Paraná também lamentou e repudiou o caso. Pela morte do advogado, a instituição decretou luto oficial de três dias. Representantes das prerrogativas profissionais da advocacia foram ao local para acompanhar o início das investigações.

continua após publicidade

"A OAB Paraná manifesta seu mais profundo pesar e se solidariza com os pais e demais familiares das vítimas, e também com amigos e colegas de profissão."

Com informações do G1.

Siga o TNOnline no Google News