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'BANDEIRAÇO'

Mulher é advertida por manifestação irregular em frente a colégio eleitoral no PR

Usando camiseta, botons e segurando uma bandeira, a mulher foi alertada sobre a proibição da conduta no dia do pleito e deixou o local

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Mulher é advertida por manifestação irregular em frente a colégio eleitoral no PR
Autor Mulher foi abordada pela PM - Foto: Reprodução/PMPR

Uma eleitora foi orientada a deixar o entorno do Colégio Ideal, em Cascavel, neste domingo (25), após realizar um "bandeiraço" durante a votação para as eleições presidenciais. A mulher, que usava camiseta e botons e segurava uma bandeira, foi abordada por equipes da Polícia Militar e por um servidor da Justiça Eleitoral, sendo advertida de que a conduta de manifestação ostensiva é proibida pela legislação eleitoral no dia do pleito.

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Após receber as orientações das autoridades, a mulher concordou em encerrar a manifestação. Aos agentes, ela relatou que havia viajado de avião para o município exclusivamente para votar e que aguardava um transporte por aplicativo para deixar a região, antes de pegar o voo de volta para casa.

A equipe policial permaneceu no local para acompanhar o desfecho da situação e aguardar a chegada do veículo. Os policiais constataram, no entanto, que o transporte não era de um motorista de aplicativo, mas sim um carro particular ocupado por duas amigas da eleitora, com as quais ela deixou o local.

A ocorrência foi monitorada e registrada pelas equipes que atuavam na fiscalização eleitoral sem maiores alterações no fluxo de votação.

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´polícia Bandeiraço Cascavel Eleições legislação eleitoral VOTAÇÃO
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