Mulher dormindo é confundida com cadáver e autoridades localizam desaparecida no PR

Enrolada em cobertor, ela estava viva e foi posteriormente identificada como desaparecida há dois meses

Escrito por Da Redação
Publicado em 25.05.2026, 22:32:50 Editado em 25.05.2026, 22:32:45
Autor Mulher foi levada à Casa de Passagem para Mulheres, onde recebeu alimentação, banho e roupas limpas - Foto: Reprodução

Uma mulher deitada no Passeio Público, no Centro de Curitiba (PR), enrolada em cobertores, assustou moradores na manhã desta segunda-feira (25). Alguns chegaram a acreditar tratar-se de um corpo e acionaram a Fundação de Ação Social (FAS). A mulher, no entanto, estava viva e foi posteriormente identificada como desaparecida há dois meses de uma instituição de longa permanência da cidade.

Segundo a FAS, três equipes realizaram abordagens no local, na Rua Carlos Cavalcante, ao longo da manhã. A mulher recusou o atendimento nas duas primeiras tentativas. O encaminhamento só foi possível na terceira abordagem, quando ela aceitou. Após isso, foi levada à Casa de Passagem para Mulheres, onde recebeu alimentação, banho e roupas limpas.

Na unidade, a equipe identificou por meio do sistema um registro de desaparecimento datado de 16 de março, vinculado a uma instituição de longa permanência de Curitiba que não integra a rede municipal de acolhimento. A FAS entrou em contato com a instituição, cuja responsável compareceu ao local e fez o retorno da acolhida.

A fundação ressaltou que os encaminhamentos para os serviços socioassistenciais são realizados somente mediante o aceite da pessoa abordada.

