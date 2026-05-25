Mulher dormindo é confundida com cadáver e autoridades localizam desaparecida no PR
Enrolada em cobertor, ela estava viva e foi posteriormente identificada como desaparecida há dois meses
Uma mulher deitada no Passeio Público, no Centro de Curitiba (PR), enrolada em cobertores, assustou moradores na manhã desta segunda-feira (25). Alguns chegaram a acreditar tratar-se de um corpo e acionaram a Fundação de Ação Social (FAS). A mulher, no entanto, estava viva e foi posteriormente identificada como desaparecida há dois meses de uma instituição de longa permanência da cidade.
Segundo a FAS, três equipes realizaram abordagens no local, na Rua Carlos Cavalcante, ao longo da manhã. A mulher recusou o atendimento nas duas primeiras tentativas. O encaminhamento só foi possível na terceira abordagem, quando ela aceitou. Após isso, foi levada à Casa de Passagem para Mulheres, onde recebeu alimentação, banho e roupas limpas.
Na unidade, a equipe identificou por meio do sistema um registro de desaparecimento datado de 16 de março, vinculado a uma instituição de longa permanência de Curitiba que não integra a rede municipal de acolhimento. A FAS entrou em contato com a instituição, cuja responsável compareceu ao local e fez o retorno da acolhida.
A fundação ressaltou que os encaminhamentos para os serviços socioassistenciais são realizados somente mediante o aceite da pessoa abordada.