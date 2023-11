Mulher diz ter sido vítima de violência sexual por PM em Londrina

Uma mulher em situação de rua afirmou que foi estuprada por um policial militar dentro de um mocó em Londrina, no norte do Paraná. O caso teria acontecido na Rua Santa Eloá, no Conjunto Pindorama, zona leste da cidade.

Segundo a vítima, o crime ocorreu na tarde da última segunda-feira (20). Ela conta que a violência sexual teve o apoio de outro agente da PM, que ficou do lado de fora com o marido dela. “Ele fez eu ir lá pro fundo e começou a falar que eu era uma mulher muito bonita, que esse ambiente não combinava comigo, que ele já me acompanhava. Eu fui obrigada a fazer sexo oral. Ele chegou a fazer penetração. Embora eu seja uma pessoa leiga, eu sei que ele usou preservativo e não vão encontrar vestígios”, disse a mulher para o portal Tarobá News.

A casa onde o suposto estupro teria acontecido está abandonada e é frequentada por usuários de droga. A mulher e o marido estão ocupando o espaço por não terem outro lugar para ir.

Mesmo após a denúncia, a mulher continua dormindo na casa abandonada, mas disse que está com medo pois já recebeu ameaças de morte.

Ela já passou por exames no Instituto Médico Legal (IML) e aguarda o resultado. Um advogado está acompanhado o caso e deve formalizar uma denúncia no 5º Batalhão de Polícia Militar. “Vamos aguardar a conclusão do inquérito pra gente tomar as devidas providências”, disse Wendel Quintiniano.

Com informações da Tarobá News

