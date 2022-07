Mulher destrói abrigos para cachorros que vivem na rua, no Paraná

Da Redação

Pelo menos seis casinhas foram danificadas

Uma mulher é suspeita de ter destruído pelo menos seis abrigos para cães que vivem na rua, em Cianorte, no noroeste do Paraná. Conforme a Polícia Militar (PM), as instalações foram feitas por uma organização não governamental (ONG) que ajuda animais.

A PM atendeu a ocorrência, que aconteceu na tarde de quinta-feira (7), e informou que a suspeita de ter cometido a ação sofre de transtornos psiquiátricos. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada pela PM para atender a mulher. Ela foi levada para receber atendimento médico.

Das seis casinhas que foram danificadas, duas tiveram telhado danificado. A ONG informou que instalou cerca de 30 abrigos na cidade.

Pessoas que quiserem ajudar na reforma dos abrigos podem entrar em contato com a ONG Cão Paixão, pelo telefone (44) 99911-2140.

Com informações do g1.

