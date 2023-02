Mulher descobre ‘pulada de cerca’ e amigas se vingam

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A vítima afirma que os serviços foram contratos há cerca de dois meses

Na última segunda-feira (6), uma acompanhante de luxo teve a casa invadida por amigas da esposa de um cliente. A residência está localizada em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. As informações são do site Massa News.

continua após publicidade .

De acordo com o relato da vítima, as mulheres foram até a casa depois que descobriram que o homem, de 36 anos, estava saindo com a acompanhante. A moça acredita que a esposa pode ter achado que ela era amante do marido. Entretanto, a acompanhante assegura que a relação é apenas profissional, ou seja, ela não possui vínculos com ele. A vítima afirma que os serviços foram contratos há cerca de dois meses.

A acompanhante não sabe como a mulher descobriu. Ela acredita que a esposa pode ter visto algo nas redes sociais. Ela também alega que o homem dizia que era solteiro.

continua após publicidade .

Após descobrir traição, mulheres invadem casa de ‘amante’

O terreno foi invadido por três mulheres. A acompanhante explicou que mora nos fundos e que a propriedade é de uma idosa, que vive na casa da frente. Quando as mulheres entraram, a idosa ficou com medo e se escondeu no banheiro. Para ler a reportagem completa, clique aqui.





Siga o TNOnline no Google News