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Mulher descobre gravidez durante exame para pedra nos rins e dá à luz horas depois no PR

Moradora de Alto Paraná, foi surpreendida pelo médico ao realizar um ultrassom devido a fortes dores nas costas

Escrito por Da Redação
Publicado em 30.06.2026, 09:50:29 Editado em 30.06.2026, 09:50:24
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Mulher descobre gravidez durante exame para pedra nos rins e dá à luz horas depois no PR
Autor A descoberta da gestação ocorreu durante a realização de um ultrassom - Foto: (arquivo pessoal)

Uma moradora de Alto Paraná, município localizado a cerca de 60 quilômetros de Maringá, foi surpreendida ao descobrir uma gravidez avançada e dar à luz poucas horas depois.

Tatiane deu entrada no hospital da cidade na manhã do último dia 22 acreditando estar sofrendo de uma crise de pedras nos rins devido a fortes dores nas costas e na barriga.

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A descoberta da gestação de 37 semanas ocorreu apenas durante a realização de um exame de ultrassom, mudando completamente a rotina da família e mobilizando profissionais de saúde da região.

Os sintomas começaram por volta das 5h30, quando a paciente acordou com dores intensas que a levaram a acionar a ambulância municipal. Após receber a primeira medicação no pronto-socorro e ser liberada, Tatiane precisou retornar à unidade no final da manhã porque o sofrimento persistia.

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O diagnóstico real foi revelado no início da tarde pelo médico responsável pelo ultrassom, que identificou o feto já formado e pronto para o nascimento, gerando um grande estado de choque na mãe, que não havia notado sinais prévios da gestação.

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Com a confirmação da gravidez e o rápido aumento das contrações, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para transferir a paciente para a maternidade. Ao dar entrada no hospital de referência, a equipe médica constatou que ela já apresentava oito centímetros de dilatação, tornando o parto inevitável e imediato.

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A bebê, batizada como Louise Emanuelly, nasceu saudável e sem complicações poucas horas após o primeiro atendimento da mãe. Como o nascimento ocorreu de forma totalmente inesperada, amigos e moradores da comunidade iniciaram uma campanha de arrecadação de roupas, fraldas e itens de enxoval, disponibilizando o telefone (44) 99837-2439 para quem desejar colaborar com a família.

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ALTO PARANÁ campanha de arrecadação emergência médica gravidância inesperada parto surpresa saúde da mulher
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