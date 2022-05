Mulher desaparecida é encontrada enterrada em chiqueiro

Da Redação

As autoridades encontraram, na tarde dessa quarta-feira (25), o corpo de uma mulher enterrado no interior de um chiqueiro de porcos, situado em um terreno baldio, no Jardim Flores do Campo, em Londrina, Paraná.

fonte: Reprodução/PM

A Polícia Militar (PM) e o Corpo de Bombeiros realizaram a remoção do corpo após serem acionados por moradores da região. Não foi possível verificar se havia marcas de violência.

O corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML) de Londrina e, conforme o órgão, a vítima encontrada foi identificada como Angélica Clemente de Souza, de 37 anos. Ela estava desaparecida desde a última sexta-feira (20), após ter ido a uma festa.



A família da desaparecida chegou a realizar campanha na Internet para encontrá-la.



A Polícia Civil (PC) está investigando o caso.

Com informações do Tarobá News.