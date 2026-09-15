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FATALIDADE

Mulher desaparecida após balada no PR é achada morta com sinais de estupro

Maria Fernanda deixa dois netos, a irmã e demais familiares; corpo estava sem roupas e apresenta indícios de abuso sexual

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Mulher desaparecida após balada no PR é achada morta com sinais de estupro
Autor Ela era natural de Palmas, no Sul do Paraná, e estava em Curitiba a turismo - Foto: Reprodução/Redes Sociais

A paranaense Maria Fernanda Naiser Fragais, 42 anos, foi encontrada morta na tarde desta terça-feira (15) em Curitiba (PR), próxima à balada onde foi vista pela última vez. De acordo com as informações preliminares, a vítima foi localizada nua e com possíveis marcas de abuso sexual.

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Ela foi vista pela última vez em uma casa noturna no bairro Pinheirinho, na saída para a Linha Verde. Maria Fernanda era natural de Palmas, no Sul do Paraná, e estava em Curitiba a turismo, acompanhada da sobrinha, Maria Carolina.

Câmeras de segurança da balada flagraram as últimas movimentações de Maria Fernanda. No vídeo, ela aparece dançando com amigas e, depois, junto a um homem que ainda não foi identificado. Segundo a sobrinha, os dois mantiveram contato romântico na festa. O homem, que se apresentou como sendo de Minas Gerais, foi a última pessoa vista com a vítima.

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Em determinado momento das imagens, Maria Fernanda parece tentar se afastar do homem, mas ele permanece ao lado dela até o fim da festa. As últimas imagens mostram a vítima deixando o local acompanhada.


Mulher desaparecida após balada no PR é achada morta com sinais de estupro
AutorFoto: Reprodução

A irmã da vítima, Viviane Naiser, fez um apelo por informações. "Ela deixou dois netinhos que estão chorando na falta dela. Pelo amor de Deus, se alguém tiver uma notícia, mande para nós. Só tenho ela de irmã, preciso achar ela de qualquer jeito", declarou.

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Maria Fernanda deixa dois netos, a irmã e demais familiares. A Polícia Civil investiga o caso e busca identificar o homem que aparece nas imagens. Até a última atualização, ninguém havia sido preso.

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Crime Curitiba desaparecimento polícia civil segurança
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