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INVESTIGAÇÃO

Mulher desaparece após briga e polícia encontra vestígios de sangue em casa no PR

Vizinhos relataram discussão do casal durante a madrugada; companheiro é suspeito de fuga

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Mulher desaparece após briga e polícia encontra vestígios de sangue em casa no PR
Autor Foto: Colaboração/João Vitor Notícias

A Polícia Civil de Paiçandu investiga o desaparecimento de uma mulher em Floresta, na região metropolitana de Maringá, após familiares encontrarem marcas de sangue em vários cômodos da residência onde ela morava. O caso foi registrado na manhã desta terça-feira (11), depois que parentes foram ao imóvel e não a localizaram. A principal suspeita é de que ela tenha sido vítima de um crime, como agressão ou sequestro.

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De acordo com relatos apurados na região, a vítima passou a noite e a madrugada acompanhada do companheiro, de 35 anos, e vizinhos afirmaram ter ouvido uma briga entre o casal durante a madrugada. Ao entrarem no imóvel pela manhã, os familiares notaram os vestígios de sangue espalhados pela casa e acionaram a Polícia Militar. Até o momento, a mulher não foi encontrada e nenhum corpo foi localizado na propriedade.

Durante as diligências, os policiais apuraram que o homem teria fugido do local dirigindo um Volkswagen Gol vermelho, ano 1988, visto posteriormente na região de Mandaguaçu. Como o suspeito é natural do estado de São Paulo, a Polícia Rodoviária Estadual e a Polícia Federal foram alertadas sobre a possibilidade de uma fuga para fora da região. A perícia científica esteve no imóvel para coletar dados e o caso segue sob investigação para apurar o paradeiro da vítima e as circunstâncias do ocorrido.

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