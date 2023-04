Mulher de 55 anos morre engasgada com bagaço de laranja no PR

Da Redação

O Samu foi acionado mas ela morreu

Uma mulher, de 55 anos, morreu engasgada com um bagaço de laranja na tarde desta sexta-feira (14), no Jardim Universitário de Londrina, norte do Paraná. Vizinhos da vítima relataram às autoridades sobre a fruta.

Ainda conforme relato dos moradores, a mulher saiu correndo de dentro da sua residência e pediu ajuda para uma das vizinhas. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado às pressas.

Grande comoção foi registrada no local, e a mulher foi socorrida por pessoas que foram até a rua, enquanto os socorristas não chegavam. Após 30 minutos realizando a manobra de Heimlich, que é utilizada em caso de engasgamentos, ela não resistiu e morreu.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).





