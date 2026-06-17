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Mulher de 55 anos morre atropelada na BR-369 em Santa Mariana

Vítima morava na cidade e foi atingida perto do trevo de acesso; motorista do veículo fez o teste do bafômetro, que deu negativo

Escrito por Da Redação
Publicado em 17.06.2026, 08:15:07 Editado em 17.06.2026, 08:15:01
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Mulher de 55 anos morre atropelada na BR-369 em Santa Mariana
Autor Acidente foi registrado na noite de terça-feira - Foto: PRF

Uma mulher de 55 anos morreu após ser atropelada na noite de terça-feira (16) na BR-369, no município de Santa Mariana, no Norte do Paraná. O acidente ocorreu por volta das 19h, no quilômetro 73,5 da rodovia.

-LEIA MAIS: Denúncia de briga de casal termina com mulher presa em Apucarana

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De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o atropelamento aconteceu nas proximidades do trevo de acesso à cidade. A vítima, que era moradora de Santa Mariana, foi atingida por um veículo de Cornélio Procópio que seguia viagem em direção ao município de Bandeirantes. A mulher não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

O motorista e a passageira do carro saíram ilesos do acidente. O condutor foi submetido ao teste do bafômetro pela equipe policial, e o resultado descartou o consumo de bebidas alcoólicas.

O atendimento à ocorrência mobilizou diversas equipes, incluindo a Polícia Militar, a Polícia Civil de Santa Mariana, socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), funcionários da concessionária que administra o trecho, além de peritos da Polícia Científica e agentes do Instituto Médico Legal (IML).

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A Polícia Rodoviária Federal ficará responsável pela lavratura do laudo que vai detalhar as causas do acidente.


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acidente de transito atropelamento notícias do Paraná Polícia Rodoviaria federal santa mariana Segurança Viária
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