Mulher de 55 anos morre atropelada na BR-369 em Santa Mariana
Vítima morava na cidade e foi atingida perto do trevo de acesso; motorista do veículo fez o teste do bafômetro, que deu negativo
Uma mulher de 55 anos morreu após ser atropelada na noite de terça-feira (16) na BR-369, no município de Santa Mariana, no Norte do Paraná. O acidente ocorreu por volta das 19h, no quilômetro 73,5 da rodovia.
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De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o atropelamento aconteceu nas proximidades do trevo de acesso à cidade. A vítima, que era moradora de Santa Mariana, foi atingida por um veículo de Cornélio Procópio que seguia viagem em direção ao município de Bandeirantes. A mulher não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.
O motorista e a passageira do carro saíram ilesos do acidente. O condutor foi submetido ao teste do bafômetro pela equipe policial, e o resultado descartou o consumo de bebidas alcoólicas.
O atendimento à ocorrência mobilizou diversas equipes, incluindo a Polícia Militar, a Polícia Civil de Santa Mariana, socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), funcionários da concessionária que administra o trecho, além de peritos da Polícia Científica e agentes do Instituto Médico Legal (IML).
A Polícia Rodoviária Federal ficará responsável pela lavratura do laudo que vai detalhar as causas do acidente.