Mulher de 53 anos morre em acidente na zona Sul de Londrina

Uma motociclista de 53 anos morreu em um acidente na Avenida Dez de Dezembro, no cruzamento com Avenida Europa, zona sul de Londrina, na manhã desta quinta-feira (30).

Segundo informações, a vítima seguia na via sentido zona sul e parou no semáforo ao lado de um caminhão. No entanto, a mulher acabou se desequilibrando e caindo, sendo atropelada pelo caminhão. O trânsito ficou caótico e a pista precisou ser parcialmente interditada. A vítima, identificada como Cássia Simone Landiose da Silva, não resistiu e morreu ainda no local.

Agentes da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (Cmtu) estiveram no local para orientar os motoristas. A Polícia Militar atendeu a ocorrência.

