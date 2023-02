Mulher de 52 anos morre em suposto acidente e marido é preso na região

Da Redação

Cilene Aparecida Ferreira chegou a bater o corpo em um carro que estava estacionado na rua

Uma mulher, de 52 anos, morreu na noite deste sábado (5), após cair da garupa de uma motocicleta conduzida pelo marido. O acidente ocorreu no Conjunto Habitacional Ney Braga, em Maringá.

Conforme informações, o casal seguia com a moto no sentido bairro-centro, quando repentinamente a mulher caiu do veículo. Cilene Aparecida Ferreira chegou a bater o corpo em um carro que estava estacionado na rua.

Socorristas do Samu e Corpo de Bombeiros foram acionados e compareceram no local. A vítima estava em parada cardio-respiratória. Foram realizadas manobras de reanimação, mas infelizmente ela não resistiu e veio a óbito no local.

Equipes da Polícia Militar (PM) e Guarda Civil Municipal (GCM) isolaram o local e acionaram os órgãos competentes. O marido da vítima identificado como José Rodolfo Felix da Silva disse não ser habilitado e afirmou que havia ingerido bebida alcoólica. Porém, ao realizar o teste do etilômetro, o resultado apontou 0,52mg de álcool por litro de ar expelido.

Diante da situação, ele foi detido e encaminhado até a delegacia de Polícia Civil. O motociclista foi autuado em flagrante pela autoridade policial.

INVESTIGAÇÃO

Durante o atendimento, algumas pessoas relataram aos policiais militares que a mulher havia sido derrubada de forma proposital. E que posteriormente a queda, ela teria sofrido diversas agressões. No entendimento do delegado plantonista, no local ocorreu o crime de lesão corporal, seguida de morte. O caso será investigado pela polícia.

As informações são do site Corujão Notícias.

