Mulher de 49 anos é morta baleada por namorado dentro de casa

O crime ocorreu durante a madrugada de quarta-feira (23), em Guarapuava

Uma mulher, de 49 anos, foi morta na madrugada de quarta-feira (23), dentro de sua própria residência, por seu namorado, em Guarapuava, município localizado na região central do Paraná. A vítima foi identificada como Salete Clara Rocha.

De acordo com as informações da família da vítima, no momento em que o crime aconteceu, o filho de Salete, de 20 anos, estava em um quarto do imóvel. O jovem estava dormindo e acordou com o disparo.

Salete e o companheiro, responsável pelo crime, estavam juntos há aproximadamente dois anos. Inclusive, a família informou que o homem era ciumento.

Segundo as autoridades, depois de atirar contra a mulher, o sujeito fugiu do local e cometeu ato extremo. Ele também tinha 49 anos.

O corpo foi levado para ser enterrado em Guaraniaçu para participação de familiares.

Com informações do G1.

