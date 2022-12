Mulher de 42 anos morre ao ser baleada na cabeça pelo ex-companheiro

Da Redação

O crime ocorreu na noite desse domingo, em Colorado, Paraná

Uma mulher foi morta, na noite desse domingo (11), ao ser baleada na cabeça pelo ex-companheiro, em Colorado, município que fica a aproximadamente 88 quilômetros de Maringá, norte do Paraná. O filho da vítima, um rapaz de 18 anos, também foi atingido por um disparo.

A vítima de feminicídio, identificada como Kássia Juliane Aragoso, de 42 anos, havia saído e, ao chegar na residência em que morava acompanhada do filho, foi surpreendida pelo ex-namorado, que estava armado. O indivíduo efetuou disparos na direção da mulher, que não resistiu e morreu no local.

O filho de Kássia, por sua vez, foi baleado na região do abdômen e precisou ser socorrido rapidamente, pois seu estado de saúde era considerado grave.

De acordo com as informações da Polícia Militar (PM), o responsável pelos tiros não aceitava o fim do relacionamento com a vítima e, por conta disso, decidiu cometer o crime. Ele fugiu após efetuar os disparos.

O caso está sendo investigado.

