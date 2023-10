Mulher de 41 anos morre em grave acidente na BR-277 no Paraná

No fim da tarde de domingo (22), um grave acidente de trânsito tirou a vida de uma mulher de 41 anos em Guarapuava, na região centro sul do Paraná. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) o acidente ocorreu no KM 253 na Rodovia BR-277.

A vítima dirigia um Fiat Pálio que colidiu frontalmente com uma carreta carregada de azeitonas que seguia sentido a Curitiba.

O motorista da carreta, um homem de 33 anos, relatou que tudo aconteceu em questão de segundos, e que nada pôde ser feito para evitar o acidente. Ele realizou o teste do bafômetro que deu negativo.

A pista ficou totalmente interditada por mais de três horas, resultando em uma fila de 16 quilômetros no sentido de Curitiba.

Samu e DER também deram atendimento a ocorrência, a Polícia Científica realizou os procedimentos de perícia. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Guarapuava.

* Com informações CGN/Fabrício Eduardo

