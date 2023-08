Mulher de 41 anos morre após acidente em Mandaguari

Siga o TNOnline no Google News

Uma mulher, de 41 anos, que conduzia uma motocicleta morreu no início da noite desta segunda-feira (21) na PR-444, em Mandaguari, no norte do Paraná. A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros.

A motociclista bateu na traseira de um carro. Equipes do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram ao local, mas a vítima não resistiu aos graves ferimentos.

A mulher seria funcionária de uma empresa terceirizada da área de limpeza que presta serviço à SuperBac, que fica localizada próximo de onde ocorreu a batida fatal.

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) foi acionada e apura as causas do acidente. O Instituto Médico Legal (IML) também foi chamado para recolher o corpo.

