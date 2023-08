Mulher de 39 anos morre eletrocutada na região de Maringá

Uma mulher morreu eletrocutada na tarde desta segunda-feira(7), na cidade de Santa Fé, 48 km de Maringá. A vítima sofreu uma forte descarga elétrica após tocar em um fio desencapado.

De acordo com informações do Grupo de Operações Aéreas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a mulher de 39 anos estava mexendo no registro de água quando escorregou e segurou em um fio.

A vítima foi identificada como Andréia Gomes de Lima. Foram realizadas manobras de reanimação , mas apesar do esforço realizado pela equipe de resgate, ela sofreu uma parada cardiorrespiratória e morreu minutos depois.

O corpo foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Maringá. O caso será investigado pela Polícia Civil de Santa Fé.

