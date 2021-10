Da Redação

Mulher de 38 anos morre em grave acidente na BR-369

No comecinho da manhã desta sexta-feira (15), uma mulher de 38 anos morreu e outra mulher, de 24 anos, ficou gravemente ferida em um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma moto, na BR-369, em Rolândia. A colisão ocorreu em frente à empresa JBS, na saída para Arapongas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima fatal foi identificada como Edilene Maria Santana. Ela dirigia uma moto com placas de Rolândia e morreu no local.

A garupa da motocicleta sofreu poli traumatismo. Ela foi encaminhado em estado grave para o Hospital São Rafael. O motorista do HB20, com placas de Rolândia, foi identificado não se feriu e informou aos bombeiros que estava saindo da JBS quando aconteceu o acidente.

Ainda conforme os bombeiros, as vítimas da moto são funcionárias da empresa LAR. Elas estavam à caminho do trabalho. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Instituto Médico-Legal (IML) estiveram no local. As causas do acidente serão apuradas pela polícia.

Com informações Guilherme Spanguemberg.