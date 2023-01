Mulher de 35 anos morre engasgada com pedaço de carne no Paraná

Da Redação

Alessandra Moreira da Silva,, 35 anos

Na tarde de domingo (29), uma mulher de 35 anos morreu engasgada com um pedaço de carne, em Goioerê, no noroeste do Paraná.

Alessandra Moreira da Silva, era moradora de Engenheiro Beltrão, e segundo o site Goio News participava de um churrasco em uma propriedade rural de parentes quando acabou se engasgando com um pedaço de carne.

Ela foi encaminhada para o Hospital Santa Casa de Goioerê, onde acabou morrendo por asfixia.

O corpo foi transladado e está sendo velado na Capela Mortuária de Engenheiro Beltrão. O sepultamento será realizado às 17 horas desta segunda-feira (30), no Cemitério Municipal.

Nas redes sociais familiares e amigas lamentam a morte precoce de Alessandra

“Uma grande fatalidade meus sentimentos a toda família. Que tristeza”, postou uma amiga

“Meus sentimentos a toda família e que Deus conforte os corações, descanse em paz”, postou um amigo da família.

* Com informações Goio News

