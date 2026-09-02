Mulher de 34 anos é morta com tiro pelas costas pelo companheiro após discussão no PR

Uma mulher de 34 anos, identificada como Karolyn Lima Peluti, foi vítima de feminicídio após ser baleada pelas costas pelo companheiro durante uma discussão na zona rural de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. O crime ocorreu na noite de 27 de agosto, em um bar da região. Mesmo ferida, Karolyn conseguiu sair do estabelecimento e caminhar até a residência de uma vizinha para pedir socorro. O agressor a seguiu até o local, voltou a gritar com ela e fugiu em seguida. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu poucos minutos depois.

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A Polícia Civil localizou o suspeito posteriormente na casa de uma filha e efetuou a prisão em flagrante por feminicídio. Em depoimento prestado às autoridades, o homem confessou ter efetuado o disparo, mas alegou ter agido em legítima defesa após ter sido agredido fisicamente pela companheira durante o desentendimento. Segundo o delegado Fábio Machado, a perícia constatou lesões no suspeito, incluindo marca compatível com mordida no braço, razão pela qual ele foi encaminhado para exame de corpo de delito antes de ter a prisão mantida.

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A investigação revelou que o casal manteve uma relação por cerca de 12 anos, período marcado por frequentes episódios de violência doméstica e agressões físicas relatados por familiares. Cerca de 15 minutos antes do crime, Karolyn enviou uma mensagem de áudio para uma amiga expressando medo do companheiro e relatando ameaças recentes. O pai da vítima contestou a tese de legítima defesa apresentada pelo autor do disparo, destacando que as unhas em gel da filha estavam intactas na despedida, o que indicaria ausência de reação física por parte dela. Karolyn deixou quatro filhos, e as apurações prosseguem com a análise das provas periciais e dos depoimentos das testemunhas.

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Com informações de Banda B.