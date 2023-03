Mulher de 33 anos é picada por cobra durante trilha em Morretes

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O resgate ocorreu nesse domingo (19)

Um ataque animal mobilizou uma equipe do Batalhão da Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA), situado no Litoral do Paraná, na tarde desse domingo (19). Uma mulher, de 33 anos, foi picada por uma cobra e precisou ser resgatada de helicóptero.

continua após publicidade .

Segundo as informações das autoridades, o ataque ocorreu no momento em que a vítima realizava uma trilha em Salto dos Macacos, em Morretes. Ela não conseguiu realizar o caminho de volta.

O BPMOA não informou por qual espécie de serpente a jovem foi atacada.

continua após publicidade .

- LEIA MAIS: Mulher é socorrida após ser picada por cobra em trilha na Ilha do Mel

Devido a isso, os agentes do BPMOA e do Corpo de Bombeiros decidiram realizar a remoção da mulher do local por meio de uma aeronave. A vítima foi retirada da trilha içada com o uso de cordas, técnica denominada “McGuire”.

Após ser colocada no interior do helicóptero, foi encaminhada para o Hospital Regional de Paranaguá, também no litoral.

continua após publicidade .

Veja o momento em que a equipe de socorro levanta a vítima:

null - Vídeo por: tnonline

Siga o TNOnline no Google News