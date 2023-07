Mulher de 29 anos é morta pelo marido dentro de casa no Paraná

Em Pato Branco, no sudoeste do Paraná, uma mulher foi morta pelo próprio marido dentro de casa, no no loteamento Zanella, no Bairro Alvorada, de acordo com a Polícia Civil. A vítima foi identificada como Daiane Anastácia Ribeiro, de 29 anos.

O corpo dela foi encontrado por familiares que, preocupados por não receberem notícias da mulher, foram até a casa onde ela morava com o companheiro há dois anos. Eles afirmaram que o corpo estava bastante ferido.

Segundo a polícia, o crime aconteceu na madrugada de sábado (22), data, inclusive, que é realizada uma caminhada para reforçar a importância do combate ao feminicídio.

A suspeita é que a mulher tenha sido agredida e enforcada pelo homem, mas a polícia aguarda laudos do Instituto Médico-Legal (IML) para esclarecer as causas da morte.



Os familiares afirmaram que o suspeito, que não teve nome divulgado, tinha uma relação conturbada com Daiane e que era usuário de drogas.

O homem está foragido e a polícia faz buscas pelo suspeito.

As informações são do g1.

