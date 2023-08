Mulher de 24 anos morta em confronto estava armada e reagiu, diz PRF

Uma mulher de 24 anos morreu durante confronto no início da tarde desta sexta-feira (25) com agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-369 em Cambé, no Norte do Paraná. Ela dirigia um veículo Ford Fusion carregado com maconha e não obedeceu ordem de parada da PRF. Após perseguição, ela foi atingida ao reagir aos agentes, segundo informou a PRF. O passageiro, um homem, foi preso. Confira a nota enviada pela PRF abaixo

A PRF informou que uma viatura trafegava no sentido Rolândia-Cambé, quando os agentes perceberam um comportamento suspeito da condutora do Fusion, com manobras de zigue-zague na pista e também com uso frequente do acostamento.

Os policiais rodoviários emitiram sinais sonoros e de luz, mas a condutora empreendeu fuga em alta velocidade. Houve perseguição por cerca de 3 km, quando teria ocorrido o confronto. A motorista de 24 anos foi atingida e morreu na hora. O passageiro foi preso.

O confronto ocorreu no cruzamento entre a BR-369 e a Estrada da Esperança, em Cambé. O corpo da mulher foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), de Londrina.

Peritos da área criminalística estiveram no local. Uma pistola 9 mm foi apreendida e 155 kg de maconha localizados no porta-malas.

Confira a nota enviada pela PRF:

"A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na tarde desta sexta-feira (25), em Cambé (PR), 155 quilos de maconha e uma pistola calibre 9 mm.

A apreensão ocorreu após um veículo ignorar ordem de parada dos policiais e fugir por aproximadamente três quilômetros pela BR-369, jogando outros veículos para fora da pista.

Ao serem interceptados pela polícia, a condutora, de 24 anos, armada, reagiu e foi alvejada. Mesmo recebendo os primeiros socorros dos policiais e SAMU, a mulher faleceu no local. O carona do veículo se rendeu e foi preso em flagrante, e conduzido para a polícia judiciária".

