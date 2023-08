Mulher de 24 anos morre após confronto com a PRF na BR-369

Uma mulher de 24 anos morreu durante confronto no início da tarde desta sexta-feira (25) com agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-369 em Cambé, no Norte do Paraná. Ela dirigia um veículo Ford Fusion carregado com maconha e não obedeceu ordem de parada da PRF. Após perseguição, ela foi atingida ao reagir aos agentes, segundo informou a PRF. O passageiro, um homem, foi preso.

A PRF informou que uma viatura trafegava no sentido Rolândia-Cambé, quando os agentes perceberam um comportamento suspeito da condutora do Fusion, com manobras de zigue-zague na pista e também com uso frequente do acostamento.

Os policiais rodoviários emitiram sinais sonoros e de luz, mas a condutora empreendeu fuga em alta velocidade. Houve perseguição por cerca de 3 km, quando teria ocorrido o confronto. A motorista de 24 anos foi atingida e morreu na hora. O passageiro foi preso.

O confronto ocorreu no cruzamento entre a BR-369 e a Estrada da Esperança, em Cambé. O corpo da mulher foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), de Londrina.

Peritos da área criminalística estiveram no local. Uma arma foi apreendida e uma grande quantidade de droga localizada no porta-malas.

Após troca de tiros, uma pessoa morreu e outra foi presa pela PRF. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Polícia Militar (PM) foram acionadas para atendimento da ocorrência.

No veículo, a PRF encontrou uma carga de maconha.

As primeiras informações apontam para uma mulher que teria sido morta no confronto, enquanto o preso seria um homem. A PRF não confirmou a identificação.

