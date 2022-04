Mulher de 22 anos é presa com 37 quilos de maconha no PR

Da Redação

Drogas foram apreendidas na madrugada deste sábado

Durante operação de patrulhamento para coibir roubo de cargas na PR-323, a Polícia Rodoviária Estadual do posto de Londrina, prendeu em Sertanópolis, uma mulher de 22 anos transportando 37 quilos de maconha. Ação policial foi na madrugada deste sábado (16).

A droga estava em um ônibus de linha regular Foz do Iguaçu-Belo Horizonte com placas de Curitiba. Duranre a vistoria junto ao bagageiro foi localizado dentro de duas malas pretas em meio a brinquedos 27 de tabletes de maconha com aproximadamente 37 quilos.

Em contato com o motorista, ele verificou o código junto as malas e indicou passageira uma jovem de 22 anos, que estava sentada na poltrona 14.

Ela recebeu voz de prisão a mesma e foi encaminhada juntamente com todo material apreendido para Delegacia de Bela vista do Paraíso para apreciação do delegado.