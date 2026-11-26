Uma mulher de 20 anos foi presa preventivamente na terça-feira (24) em Castro, na região dos Campos Gerais do Paraná, suspeita de tentar matar o ex-companheiro a facadas no pescoço porque ele não aceitou reatar o relacionamento. De acordo com o delegado Marcondes Ribeiro, responsável pelas investigações, o crime aconteceu no final da manhã do dia 17 de novembro, uma terça-feira, e ficou registrado nas imagens de uma câmera de segurança.

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Segundo o delegado Marcondes Ribeiro, a mulher atraiu o homem, de 35 anos, com a desculpa de devolver a chave da casa alugada onde os dois viveram juntos por cerca de dois anos. Ao chegar ao local, dizer novamente que não queria retomar a relação e tentar deixar o endereço no próprio carro, o homem foi surpreendido pela suspeita, que entrou na frente do veículo para bloquear a passagem.

Na sequência do ataque, a dinâmica foi detalhada pelo delegado Marcondes Ribeiro: "Na sequência, a autora aproximou-se da janela do motorista e sacou uma faca de cozinha que trazia oculta na cintura. A investigada desferiu golpes de arma branca contra a região da garganta do ex-companheiro, provocando ferimentos no pescoço e atingindo também as mãos da vítima, que tentou se defender do ataque".

Ainda conforme o delegado Marcondes Ribeiro, o homem só escapou com vida porque conseguiu engatar a marcha e acelerar o automóvel para sair do local, recebendo os primeiros socorros de familiares e sendo levado em seguida para atendimento de urgência na Unidade de Pronto Atendimento (UPA). O nome da suspeita não foi divulgado pela polícia para impedir a identificação da vítima.

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Durante os trabalhos investigativos, a Polícia Civil encontrou e apreendeu a faca de cozinha empregada na tentativa de homicídio. O delegado Marcondes Ribeiro relata que, durante o interrogatório, a mulher admitiu ter cometido o ataque por ciúmes e por não aceitar o fim da relação, "bem como admitindo a intenção deliberada de tirar a vida da vítima".

A detenção preventiva da jovem foi solicitada e efetivada após o avanço da apuração. Conforme explicou o delegado Marcondes Ribeiro, o pedido da prisão "fundamentou-se no risco concreto à vida do ofendido, comprovado por mensagens prévias de ameaça e pelo comportamento alterado da investigada".