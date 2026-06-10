Mulher dá à luz no quintal antes de conseguir ir ao hospital no PR
Imagens mostram o desespero do pai e o momento em que o menino nasce na área externa da residência
Uma mulher deu à luz no quintal de sua casa na tarde da última terça-feira, dia 9, no bairro Gralha Azul, em Ibaiti, no Norte Pioneiro do Paraná. O parto, que ocorreu de forma extremamente rápida e inesperada, surpreendeu a família antes mesmo que eles conseguissem se deslocar até um hospital.
Toda a movimentação e o nascimento do bebê foram registrados por uma câmera de segurança instalada no imóvel.
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As imagens do circuito interno mostram o momento em que a gestante aparece curvada na entrada da residência, já em estágio avançado de trabalho de parto.
Diante do cenário, o pai do bebê é visto correndo pela área externa em estado de desespero, enquanto vizinhos e familiares se aproximam rapidamente para prestar os primeiros socorros e auxiliar no amparo à criança.
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O menino nasceu na área externa da propriedade, antes da chegada de uma equipe médica ou de uma ambulância ao local. Apesar do susto e do improviso durante o nascimento, a mãe e o recém-nascido foram assistidos e passam bem, apresentando bom estado de saúde.