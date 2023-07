Mulher cultivava maconha em sacada de apartamento em Curitiba

Uma mulher de Curitiba, cultivava mais de vinte pés de maconha na sacada de um apartamento. A Polícia Militar apreendeu as plantas neste sábado (1º).

Conforme o Boletim de Ocorrência, que a Banda B teve acesso, a equipe recebeu a denúncia sobre tráfico de drogas. Ao chegar no endereço, o síndico relatou que na sacada de um dos apartamentos existiam aproximadamente vinte pés de maconha.

Com auxílio de uma escada, fornecida pelo síndico, os policiais entraram no local e fizeram a apreensão.

“Em contato com o síndico, ele informou que uma moradora do condomínio estaria plantando esses pés de maconha. A equipe se deslocou até o apartamento e não encontrou a moradora, mas constatou os 24 pés de maconha plantados no local”, disse o tenente Duarte, do 17º Batalhão da PM. Para ler a matéria completa clique AQUI.





