Mulher corta fio de pipa e é atacada com tijolos por vizinha; entenda

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Uma mulher de 31 anos foi atacada com tijolos após cortar o fio da pipa dos vizinhos, segundo a PM. A ocorrência foi registrada no final da tarde de domingo (20), em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Professor da UEPG envia mensagens de cunho sexual à aluna e é demitido

De acordo com informações da Polícia Militar, a mulher cortou o fio da pipa que o vizinho estava soltando. O brinquedo caiu na residência dela e continha cerol. Ela relatou aos policiais que na sequência a esposa do homem que estava soltando a pipa, uma mulher de 24 anos, arremessou tijolos em sua direção.

continua após publicidade

- Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp



Ainda segundo a PM, a vítima ficou com escoriações no ombro e na perna. Os vizinhos foram levados à delegacia e foi lavrado Termo Circunstanciado.

A Polícia Militar não informou os nomes dos envolvidos e nem qual pena a vizinha recebeu pela agressão.

Siga o TNOnline no Google News