Mulher contaminada com Covid-19 é flagrada fazendo compras

Nesta terça-feira (1), uma mulher contaminada com o novo coronavírus foi flagrada fazendo compras em um supermercado de Paranavaí, no noroeste do estado.

De acordo com a prefeitura do município, a mulher contraiu o vírus e deveria ficar em isolamento por 11 dias, em casa.

A Vigilância em Saúde foi acionada pelo estabelecimento comercial. Funcionários do supermercado receberam denúncias de que havia uma mulher infectada no local.

Imagens de câmera de segurança identificaram a mulher. A prefeitura disse que irá encaminhar as gravações para a Polícia Civil (PC). O caso também será comunicado ao Ministério Público.



Conforme o município, a mulher pode responder por crime contra a saúde pública, já que descumpriu o isolamento social e colocou em risco a vida de outras pessoas.