Mulher concreta rodas de carro de vizinho após discussão

Em Cascavel, região Oeste do Paraná, uma mulher deixou as rodas do carro de seu vizinho concretadas no asfalto. O caso inusitado aconteceu na Rua Carlos de Carvalho.

Os vizinhos envolvidos moram um na frente do outro e um deles possui uma mecânica no local. O veículo concretado é de um cliente e foi deixado pelo guincho no sábado em cima da calçada em frente a mecânica, após apresentar problemas mecânicos.



Diante da situação, a vizinha chamou a Transitar, que foi até o local e pediu ao homem que tirasse o carro da calçada e colocasse na via. O veículo não tem irregularidades, então o trabalhador atendeu pedido da autoridade de trânsito.



O automóvel foi estacionado do outro lado da via, regularmente, mas a vizinha não gostou do fato e resolveu “concretar” o veículo.



Ela fez um rebaixamento de meio fio, como se fosse a entrada de sua residência, e concretou os dois pneus que estavam ao lado do meio fio.

Um boletim de ocorrência foi registrado pelo mecânico. O carro foi removido do local.

