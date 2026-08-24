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FRANCISCO BELTRÃO

Mulher compra casa de madeira no Paraná e transporta para novo terreno

Casa de madeira saiu do centro de Francisco Beltrão e foi levado para o terreno da nova proprietária, onde será reformado.

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Mulher compra casa de madeira no Paraná e transporta para novo terreno
Autor A estrutura foi transportada inteira por caminhão - Foto: RPC Foz do Iguaçu

Uma casa de madeira foi transportada inteira em Francisco Beltrão, no Sudoeste do Paraná. A proprietária comprou o imóvel por R$ 15 mil e decidiu levá-lo para outro terreno para transformá-lo em moradia.

A casa estava na região central, em frente ao novo Fórum. Natalina Carli escolheu o imóvel pelo preço. Segundo ela, construir uma casa semelhante custaria cerca de R$ 400 mil.

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O transporte foi feito por Rudimar de Souza, que trabalha há cerca de 30 anos com mudanças de casas inteiras. A operação exigiu cuidado principalmente na chegada ao novo endereço.

O terreno fica acima do nível da rua e tem pouco espaço para a movimentação do caminhão. Por isso, a equipe precisou levantar a estrutura gradualmente.

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Os trabalhadores usaram equipamentos e suportes de madeira para sustentar a casa. Depois, retiraram o caminhão por baixo do imóvel.

A estrutura será reformada antes de se tornar a nova moradia da proprietária.

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Casa de madeira Francisco Beltrão imóveis econômicos mudanças de casas Reforma residencial transporte de imóvel
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