Mulher com filhas no carro é presa por atuar como 'batedora' para carga de maconha na BR-277

Suspeita viajava com meninas de 9 e 10 anos à frente do companheiro, que tentou fugir em alta velocidade e bateu contra um poste em Guarapuava

Uma mulher de 33 anos foi presa em flagrante pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-277, em Guarapuava, na região central do Paraná, sob a acusação de atuar como "batedora" para o transporte de 130,9 quilos de maconha enquanto viajava acompanhada das próprias filhas, de 9 e 10 anos. No esquema criminoso, ela dirigia à frente do companheiro, um homem de 27 anos que transportava o entorpecente em outro veículo, com o objetivo de monitorar a rodovia e alertá-lo sobre eventuais fiscalizações policiais.

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A ação teve início durante uma fiscalização de rotina em frente à Unidade Operacional da PRF no Guará, onde os agentes pararam o automóvel conduzido pela mulher e desconfiaram das respostas desconexas e contraditórias dadas por ela. Em seguida, os policiais deram ordem de parada ao segundo veículo, mas o motorista ignorou o comando e iniciou uma fuga em alta velocidade pela rodovia ao longo de 14 quilômetros, realizando manobras perigosas e colocando em risco os demais motoristas até perder o controle da direção e colidir contra um poste às margens da pista.

Após a batida, o homem foi detido e confessou aos agentes federais que havia retirado os quase 131 quilos de maconha em Foz do Iguaçu, na fronteira com o Paraguai e a Argentina, para revendê-los em Curitiba. Logo em seguida, a mulher também admitiu que prestava suporte direto na escolta da carga ilícita avisando sobre blitzes ao longo do trajeto. Nenhum dos dois envolvidos possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

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Os dois suspeitos, a droga apreendida e os veículos recolhidos foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Guarapuava, onde o caso foi registrado e os envolvidos permaneceram à disposição da Justiça. As duas crianças que estavam no veículo foram acolhidas e entregues aos cuidados do Conselho Tutelar do município.