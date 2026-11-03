Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Paraná
publicidade
EM FLAGRANTE

Mulher com filhas no carro é presa por atuar como 'batedora' para carga de maconha na BR-277

Suspeita viajava com meninas de 9 e 10 anos à frente do companheiro, que tentou fugir em alta velocidade e bateu contra um poste em Guarapuava

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Mulher com filhas no carro é presa por atuar como 'batedora' para carga de maconha na BR-277
Autor A ação teve início durante uma fiscalização de rotina em frente à Unidade Operacional da PRF no Guará - Foto: - Divulgação PRF

Uma mulher de 33 anos foi presa em flagrante pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-277, em Guarapuava, na região central do Paraná, sob a acusação de atuar como "batedora" para o transporte de 130,9 quilos de maconha enquanto viajava acompanhada das próprias filhas, de 9 e 10 anos. No esquema criminoso, ela dirigia à frente do companheiro, um homem de 27 anos que transportava o entorpecente em outro veículo, com o objetivo de monitorar a rodovia e alertá-lo sobre eventuais fiscalizações policiais.

- leia mais: Agências do Trabalhador abrem a semana com mais de 24 mil vagas no Paraná

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A ação teve início durante uma fiscalização de rotina em frente à Unidade Operacional da PRF no Guará, onde os agentes pararam o automóvel conduzido pela mulher e desconfiaram das respostas desconexas e contraditórias dadas por ela. Em seguida, os policiais deram ordem de parada ao segundo veículo, mas o motorista ignorou o comando e iniciou uma fuga em alta velocidade pela rodovia ao longo de 14 quilômetros, realizando manobras perigosas e colocando em risco os demais motoristas até perder o controle da direção e colidir contra um poste às margens da pista.

Após a batida, o homem foi detido e confessou aos agentes federais que havia retirado os quase 131 quilos de maconha em Foz do Iguaçu, na fronteira com o Paraguai e a Argentina, para revendê-los em Curitiba. Logo em seguida, a mulher também admitiu que prestava suporte direto na escolta da carga ilícita avisando sobre blitzes ao longo do trajeto. Nenhum dos dois envolvidos possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os dois suspeitos, a droga apreendida e os veículos recolhidos foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Guarapuava, onde o caso foi registrado e os envolvidos permaneceram à disposição da Justiça. As duas crianças que estavam no veículo foram acolhidas e entregues aos cuidados do Conselho Tutelar do município.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
´polícia Crime drogas Guarapuava JUSTIÇA tráfico
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV