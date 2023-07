Mulher com CNH cassada tem carro de luxo apreendido ao sair de balada

A Polícia Militar (PM) apreendeu um veículo de luxo durante a madrugada deste sábado (8) que era conduzido por uma motorista que está com a Carteira Nacional de Habilitação Cassada. A ação aconteceu em uma blitz em Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba.

Os policiais constaram ainda que a BMW, avaliada em aproximadamente R$ 600 mil, estava com o licenciamento atrasado.

Antes de ser parada na blitz, a proprietária do automóvel estava em uma casa noturna. A PM informou que, além de estar com as documentações pessoal e do veículo irregulares, a mulher se negou a ser submetida ao teste do bafômetro.

Diante disso, o carro foi recolhido ao pátio da Polícia Militar de Fazenda Rio Grande e a mulher foi notificada.

Com informações da Banda B, parceira do TnOnline.

