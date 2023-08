Mulher com ciúmes de ex-companheiro destrói para-brisa de carro

A Polícia Militar (PM), registrou um caso que aconteceu por volta das 19:30 horas, no Jardim Topázio, na cidade de Umuarama, onde duas mulheres e um homem foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Umuarama após se envolverem em uma confusão durante um show ao vivo em um bar da cidade.

De acordo com a PM, a autora de 44 anos, viu seu ex de 48, com uma mulher de 27, no local e teria quebrado o para-brisa do veículo da vítima, além de se envolver em uma briga com a jovem.

No local, os policiais ouviram do homem que sua ex chegou ao estabelecimento e ficou com ciúmes ao vê-lo com outra mulher. Ela então quebrou o para-brisa de seu VW Gol que estava estacionado e iniciou uma briga com a moça.

Durante o atendimento, a PM constatou que a mulher de 44 anos estava com uma lesão no nariz, que ela afirmou ser resultado de uma queda que sofreu ao ser empurrada pelo homem. Já a envolvida de 27 anos estava com escoriações pelo corpo resultantes da briga com a autora.

Ainda em relato, elas afirmaram terem jogado cerveja uns nos outros e, segundo a PM, apresentavam as características de estarem embriagados. Por fim, o trio foi encaminhado para a 7ª Subdivisão Policial (SDP) para apresentarem suas versões do que aconteceu.

