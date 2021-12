Da Redação

Mulher com câncer emociona web ao cantar ao lado da mãe

Advogada, cantora e locutora de rádio FM, Fernanda Corrêa, de 37 anos, de Ponta Grossa, emocionou a internet ao publicar um vídeo cantando um louvor ao lado da mãe, Neuci Corrêa, de 68 anos. A comunicadora está travando uma luta contra um câncer, desde 2018. O vídeo, que inspira fé e superação viralizou nas redes sociais na noite desta terça-feira (14).

Em entrevista ao Portal aRede, Fernanda contou como descobriu o câncer de mama. "Foi em outubro de 2018. Comecei a sentir umas dores e fisgadas na mama e na axila. Teve uma noite que senti o nódulo e apareceu o câncer de mama triplo negativo. Um dos mais agressivos. Malígno". A cantora disse que começou a fazer quimioterapia logo na sequência. "Tirei as mamas e o linfonodo, para evitar que o tumor se espalhasse para outros órgãos", complementou.

Fernanda continuou o tratamento até agosto de 2019. "A partir daí fui fazendo acompanhamentos. Ele [o câncer] tinha sumido, porém em março deste ano fui fazer mais um exame, e descobri que ele havia voltado", lamentou. O tumor foi encontrado na região dos linfonodos e atrás do músculo peitoral. "Tive que fazer uma cirurgia de emergência, fiquei um tempo sem movimento no braço esquerdo, porém depois de muita fisioterapia está voltando aos poucos, mas sinto ainda muita dor", disse.

Atuante nas redes sociais, Fernanda gravou um vídeo cantando ao lado da mãe. " Tenho gravado alguns vídeos, para não enferrujar. Como estou em um momento de muita fé, gravo sempre alguns louvores. Essa música, minha mãe e eu amamos muito. Estou agora em uma chácara de familiares e está só eu e ela, por conta da radioterapia, que faço em um hospital próximo. Resolvemos gravar e publiquei", contou Corrêa.

Ela disse que desde que descobriu o câncer compartilha com as pessoas sua rotina, a fim de passar uma mensagem de motivação. "Eu escolhi enfrentar este período com alegria, de uma forma mais leve", relatou. "Para quem tem problema, tenha fé, ela nos move. Nas piores situações, sempre tem o lado bom. Enquanto há vida, há esperança. Cada novo amanhecer é uma nova oportunidade", finaliza. (Com informações, aRede)

ASSISTA:

Mulher com câncer emociona web ao cantar ao lado da mãe









