Mulher com bebê no colo é prensada em parede por carro no PR; vídeo

Uma mulher, de 31 anos, andava em uma calçada da cidade de Castro, nos Campos Gerais do Paraná, com um bebê no colo quando foi atropelada e prensada contra a parede de uma loja por um carro. O gravíssimo acidente aconteceu na tarde desta quinta-feira (28) e foi registrado por câmeras de segurança.

Nas imagens é possível ver que um idoso também estava na calçada e parou em frente ao estabelecimento. Na sequência, a mulher com o bebê e uma outra jovem se aproximam de onde o homem está. Ao mesmo tempo, um carro entra em uma vaga de estacionamento, avança pela calçada e atinge a mulher que carregava o bebê.

A vítima foi prensada contra a parede pelo veículo. Nas gravações, pode-se perceber que o idoso não foi atingido por poucos centímetros. Diversas pessoas prestaram socorro à mulher. Assista:

A motorista do veículo afirmou à polícia que passou mal. A Polícia Civil do Paraná (PCPR) afirmou que investigará as causas do acidente para apurar a eventual responsabilidade.

