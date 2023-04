Mulher com bebê no colo é agredida pelo ex-marido no Paraná

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

As duas situações denunciadas foram gravadas

A Polícia Civil procura um advogado que descumpriu uma medida protetiva, invadiu o apartamento da ex-esposa e agrediu a mulher, em Curitiba, no Paraná. A violência foi registrada por uma câmera de segurança instalada na casa da vítima que revelam uma rotina de agressões físicas e psicológicas.

continua após publicidade .

Segundo a polícia, Romulo Clacino de Souza aparece nas imagens agredindo a ex-esposa que estava com um bebê no colo. Após as agressões, o suspeito fugiu e segue foragido da justiça desde a última sexta-feira (21).

- LEIA MAIS: Homem agride mulher com soco e Samu é chamado, em Apucarana

continua após publicidade .

“Ele saiu de casa e não retornou mais. Não procurou mais pela vítima também. Então ele sabe que a polícia está atrás dele”, disse a delegada Vanessa Alice.

De acordo com o advogado da vítima, Ygor Salmen, o ex-marido descumpriu a medida protetiva duas vezes e nas duas situações foi solicitado prisão preventiva, mas o suspeito permaneceu solto.

As informações são do Ric Mais de Metrópoles.

Siga o TNOnline no Google News