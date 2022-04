Mulher chama a polícia e diz que marido viu o lobisomem

Da Redação

Imagem ilustrativa

Uma ocorrência policial no mínimo estranha foi registrada no município de Lapa, que fica a cerca de 100 quilômetros de Ponta Grossa. Uma mulher ligou para a Polícia relatando que seu companheiro teria visto um lobisomem sobre o telhada da casa vizinha a deles, na madrugada de sexta-feira (1º.).

continua após publicidade .

Mesmo com a estranheza do chamado, a Polícia Militar se deslocou para o endereço apresentado pela mulher, no Bairro Tamanqueiro. Fez uma busca pelas imediações do local, conhecido como Cohapar 2, e não encontrou nada suspeito. Nem mesmo o possível lobisomem.

continua após publicidade .

Conforme noticiado pela imprensa que teve acesso ao Boletim de Ocorrência, depois da busca os policiais voltaram a fazer contato com o casal. O homem teria relatado aos policiais que a esposa estava alcoolizada, ao fazer a ligação.