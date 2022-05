Mulher cai em 'golpe do amor' e perde R$ 125 mil em Maringá

Da Redação

Uma moradora de Maringá, afirma ter perdido R$ 125 mil após cair em um golpe cibernético. O crime aconteceu há cinco anos, mas só agora ela teve coragem de divulgar o ocorrido à imprensa.

De acordo com ela, foram quatro meses de relacionamento a distância, com trocas de mensagens, declarações de amor e promessas. Dentro deste período, ela enviou dinheiro ao seu suposto namorado.

Na época, com 67 anos e solteira, a vítima decidiu instalar um aplicativo de relacionamentos em seu celular, por onde conheceu o golpista. O homem se apresentou como engenheiro, disse que era estrangeiro, divorciado e tinha 57 anos e duas filhas.

A partir daí começaram troca de e-mails, mensagens. Um detalhe chama atenção porque o golpista não aceitou trocar número de telefone com a vítima, alegando que a empresa em que trabalhava não permitia. Portanto, o contato entre os dois só ocorreu via e-mail, por onde ele enviava fotografias, algumas trabalhando, em viagens e com a família. O homem era gentil, atencioso e demonstrava muito carinho.

A medida que o golpista ganhava a confiança da vítima, começaram a aparecer os pedidos de ajuda financeira. Até que o dinheiro dos contas dos bancos acabou, não havia mais de onde tirar. Ela então, começou a pedir dinheiro emprestado para parentes, o que levantou a suspeita dos filhos. Eles começaram a investigar o caso e descobriram o golpe.

Assim que a vítima se deu conta que tinha caído no “golpe do amor”, procurou a Delegacia de Estelionatos e registrou um boletim de ocorrências. Ela ainda descobriu a existência de mais vítimas que caíram no mesmo golpe.

“Eu fiquei muito envergonhada por ter caído num golpe como esse, mas infelizmente a gente cai, porque eles têm uma lábia incrível, e fazem isso com muita facilidade. Eu não tenho esperança de reaver o dinheiro. Isso já faz 5 anos. Isso já prejudicou bastante a minha vida, a vida da minha família. Mas como tudo tem que continuar, eu estou me mantenho firme contando essa história para servir de exemplo para outras pessoas”, finalizou.

