Mulher cai em fossa e é resgatada pelos Bombeiros

Uma mulher, de 23 anos, ficou ferida depois de cair em uma fossa de aproximadamente quatro metros de profundidade, em Paiçandu, no Paraná, na noite de quarta-feira (20). O caso aconteceu no Jardim Santa Luzia.

Segundo as equipes de resgate, a mulher estava caminhando pelo quintal e, ao pisar na tampa da fossa, caiu no buraco após a tampa ter quebrado. O Corpo de Bombeiros e o Samu amarraram a mulher e colocaram uma escada para que ela conseguisse sair da fossa com segurança.

Depois de vários minutos de trabalho, o resgate foi concluído com sucesso. A mulher teve vários arranhões pelo corpo e foi encaminhada para o hospital somente para verificar se não houve alguma fratura.

Com informações do GMC.