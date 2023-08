Mulher cai em fossa de quatro metros após tampa ceder na região

Uma mulher teve ferimentos considerados graves após cair em uma fossa de aproximadamente quatro metros de profundidade nesta quarta-feira (9). O acidente aconteceu na Rua dos Dominicanos, em Faxinal, no Norte do Paraná.

A mulher, que não foi identificada, teria passado por cima da fossa e caiu quando a tampa cedeu sob seus pés. Ela foi resgatada por socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e agentes da Defesa Civil.

Quando as equipes chegaram no local, um homem relatou que havia entrado no buraco e virado a mulher com o abdômen para cima. Conforme a testemunha, ela estava com o rosto no solo e poderia ter uma asfixia. O resgate foi meticuloso e exigiu grande habilidade dos socorristas.

A moradora de Faxinal sofreu um trauma facial e ocular e foi levada para um hospital da cidade. No entanto, devido a gravidade dos ferimentos, ela precisou ser transferida para Apucarana, também no Norte do Estado.

*Com informações Blog do Berimbau.

