Mulher cai de trio elétrico e morre na Parada da Diversidade

A informação é da Polícia Militar. De acordo com a corporação, a vítima tem 42 anos

Uma mulher de 42 anos morreu após cair de um trio elétrico na Parada da Diversidade nesta terça-feira (15), em Curitiba. A informação foi confirmada pela Polícia Militar.

De acordo com a corporação, a queda foi quando o trio estava na Rua Lysimaco Ferreira da Costa, na esquina com a Avenida Cândido de Abreu, no Centro Cívico.

A reportagem entrou em contato com a assessoria do evento e aguarda uma resposta.

O evento está na 21ª edição e reuniu milhares de pessoas no Centro da cidade. A parada celebra a comunidade LBTQIA+ e este ano teve como tema "Nosso maior orgulho é ser quem somos. Por um Paraná de todes, Márcio Marins Presente!".

Segundo a organização, a marcha começou por volta das 14h30, passando pela Rua Barão do Serro Azul e Avenida Cândido de Abreu, em direção à Praça Nossa Senhora de Salette. A previsão é de que acabe às 19h.

