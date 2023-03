Mulher cai de bicicleta e é arrastada pela chuva em Maringá; vídeo

Da Redação

Câmeras de monitoramento registraram o momento em que uma mulher de 30 anos foi arrastada

Câmeras de monitoramento registraram o momento em que uma mulher de 30 anos foi arrastada pela enxurrada em Maringá durante o temporal desta terça-feira (7) – veja o vídeo abaixo. A situação aconteceu na Avenida 28 de junho, no Jardim Tupinambá. Em Sarandi uma outra mulher também foi arrastada durante a chuva.

As imagens mostram que ela tenta atravessar a rua com a bicicleta, cai e é arrastada pela água. Logo em seguida, um homem e uma mulher correm para ajudá-la.

A Prefeitura de Maringá enviou uma nota ao GMC Online sobre o assunto. Leia na íntegra:

"A Prefeitura de Maringá, por meio da Secretaria de Obras Públicas (Semop), informa que realiza estudos técnicos para implementação de melhorias na rede de drenagem de águas pluviais do local. Além disso, o município criou uma comissão especial para estudo de alternativas e elaboração de propostas para melhoria e maior eficiência dos sistemas de drenagem em toda a cidade. A comissão envolve o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Maringá, Instituto Ambiental de Maringá e as secretarias de Infraestrutura, Limpeza Urbana, Obras e Urbanismo e Habitação. Além das melhorias no sistema de drenagem, a gestão municipal, por meio da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) também realiza serviço diário de limpeza de bocas de lobo. No ano passado, foram retiradas mais de 800 toneladas de resíduos e entulhos".

null - Vídeo por: Reprodução

Com informações do GMC Online

