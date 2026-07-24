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Mulher bate carro contra poste em Londrina após desmaiar ao volante

Vítima de 32 anos retornava do hospital quando perdeu o controle da direção; ela relatou aos socorristas que passou o dia todo sem comer

Escrito por Da Redação
Publicado em 24.07.2026, 09:42:35 Editado em 24.07.2026, 09:42:26
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Mulher bate carro contra poste em Londrina após desmaiar ao volante
Autor Acidente foi registrado em Londrina - Foto: Tarobá

Uma mulher de 32 anos ficou ferida na noite desta quinta-feira (23) após desmaiar ao volante e bater o carro contra um poste na Avenida Alziro Zarur, no Jardim Aeroporto, zona leste de Londrina. A vítima, identificada como Janaína de Oliveira Costa, sofreu contusões no tórax e no abdômen, sendo socorrida por equipes do Siate e encaminhada ao Hospital da Zona Norte para uma avaliação médica detalhada.

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A motorista conduzia um Volkswagen Fox vermelho e retornava para casa após levar um parente ao Hospital Universitário. Aos socorristas, ela relatou que havia passado o dia inteiro sem se alimentar, o que pode ter provocado o mal-estar repentino. Após sofrer o apagão, ela perdeu o controle da direção e atingiu a estrutura às margens da avenida.

Com a força do impacto, o veículo girou ao redor do poste e acabou parando no sentido contrário da via. Apesar da cinemática do acidente e dos danos ao veículo, o resgate foi realizado com sucesso no local. As circunstâncias oficiais da ocorrência ainda deverão ser apuradas pelas autoridades de trânsito.

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acidente de carro atendimento de emergência relato de socorros saúde e segurança transito zona leste Londrina
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